التشيك تسجل 1305 إصابات جديدة بكورونا و15 وفاة

أظهرت بيانات وزارة الصحة في جمهورية التشيك، اليوم الاثنين، أن البلاد سجلت 1305 إصابات جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة أمس الأحد في إطار تصديها لواحد من أعلى معدلات العدوى على مستوى العالم في الآونة الأخيرة.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 64597 وتقفز الوفيات إلى 606 في البلد الذي يقطنه 10.7 مليون نسمة.

وتدرج بيانات المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها جمهورية التشيك في المركز الثاني بعد إسبانيا على قائمة بؤر مرض كوفيد-19 في أوروبا استناداً إلى معدلات العدوى بالنسبة لعدد السكان على مدى الأسبوعين الماضيين.

