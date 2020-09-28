روسيا.. إصابات كورونا الجديدة عند أعلى مستوى منذ 16 يونيو

ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة في روسيا إلى أعلى مستوى منذ 16 يونيو حيث أكدت السلطات تسجيل 8135 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع الإجمالي إلى مليون و159573.

وقالت السلطات، إن 61 شخصاً توفوا بالمرض ليقفز إجمالي الوفيات إلى 20385.