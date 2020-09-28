فرنسا: إصابات كورونا ترتفع إلى 552 ألفاً و473 حالة

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 552 ألفاً و473 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في فرنسا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 31675 حالة. في حين تعافى من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس، 96937 مصابا حتى الآن.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد قبل نحو 35 أسبوعا.