إصابات كورونا في إيطاليا تصل إلى 309 آلاف و870 حالة

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 309 آلاف و870 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الإثنين بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغ 35 ألفا و835 حالة. وتعافى 224 ألفا و417 من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 34 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس في إيطاليا.