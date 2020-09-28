49.871 إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

سجلت الولايات المتحدة الأميركية 49.871 إصابة مؤكدة و853 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ووصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ،وفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى 7.059.087 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 204.033 حالة وفاة.