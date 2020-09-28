أكثر من 32.88 مليون إصابة بكورونا حول العالم

أظهر إحصاء أن أكثر من 32.88 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة به إلى 992953 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة سبعة ملايين و106600 حالة إصابة في حين بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 204538 حالة.

وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة خمسة ملايين و992532 حالة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 94503 حالات.

وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة أربعة ملايين و686080 إصابة بينما بلغ عدد حالات الوفاة 140677 في ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين حيث سجلت مليون و151438 حالة إصابة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 20324 حالة.