إصابات كورونا في الهند تتجاوز 6 ملايين حالة

تجاوز اجمالي عدد الإصابات بكورونا في الهند عتبة ستة ملايين إصابة، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، في الوقت الذي يستمر الفيروس بالتفشي في أنحاء الدولة الشاسعة في جنوب غرب آسيا.

ومع إعلان وزارة الصحة الهندية الإثنين تسجيل 6.1 ملايين إصابة، باتت الهند قريبة في الاسابيع المقبلة من تخطي الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا في العالم من حيث عدد الإصابات. وسجلت الهند ايضا نحو 100 ألف وفاة.