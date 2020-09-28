مصر ترصد 104 إصابات جديدة بكورونا و14وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 104 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا المستجد فضلا عن 14 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24ساعة الماضية.



وبهذة الحصيلة يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة التي تم تسجيلها في مصر بفيروس كورونا إلى 102840 حالة إصابة و5883 حالة وفاة.



كما أعلنت الوزارة عن خروج 706 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 95080 حالة.