البرازيل تسجل 14318 إصابة جديدة بكورونا و335 وفاة

قالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الاثنين، إنها سجلت 14318 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إضافة إلى 335 حالة وفاة بسبب المرض.

وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل البرازيل أكثر من 4.7 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء التفشي بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 141741.