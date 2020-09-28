وفيات كورونا تتجاوز المليون عالمياً

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد عتبة المليون الأحد، بعد تسعة أشهر من بدء تفشيه، فيما تتزايد الإصابات من جديد في نيويورك ورانغون، مقابل تراجعها في ملبورن.

وسجلت ولاية نيويورك الأميركية التي كانت بؤرة الوباء في الولايات المتحدة سابقاً، أكثر من ألف إصابة جديدة في اليوم للمرة الأولى منذ 5 يونيو.

لكن لا يزال الوضع أفضل مما كان عليه في الربيع الماضي حين بلغت الأزمة ذروتها. وبإمكان مطاعم مدينة نيويورك اعتباراً من الأربعاء فتح قاعاتها الداخلية شرط ألا تستقبل أكثر من 25% من كامل سعتها، علماً أن أجنحتها الخارجية كانت مفتوحة أصلاً.



وتجاوز عدد الوفيات عتبة المليون الأحد، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس بالاستناد الى مصادر رسمية حتى الساعة 22,30 ت غ.

وبلغ اجمالي الوفيات التي تم تسجيلها رسميا حول العالم 1,000,009 من أصل 33,018,877 إصابات. وسجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة وفيات وصلت الى 200 ألف تليها البرازيل والهند والمكسيك وبريطانيا.



