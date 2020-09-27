«معاهدة السلام» تؤكد شجاعة وحكمة وبصيرة الإمارات

أبوظبي (وام)

أشاد البروفيسور هوانغ جينغ عميد معهد الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة بكين للغة والثقافة في جمهورية الصين الشعبية بجهود الإمارات لإحلال السلام وعقدها معاهدة سلام مع إسرائيل، مؤكداً أن موقف الإمارات في هذا الشأن ينطلق من بصيرة وشجاعة وقائم على الحكمة والرؤية.

وأثنى البروفيسور هوانغ، وهو مفكر صيني حاصل على الدكتوراه من جامعة هارفارد تحت إشراف المفكر الأميركي الأشهر صموئيل هانتنجتون، خلال الندوة الافتراضية «نحو عالم ينعم بالسلام والازدهار.. المواقف الإقليمية والخيارات بعد الجائحة»، التي نظمها المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، أمس الأول، على الجهود الحثيثة التي تُبذل للتغلب على التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي، ومنها رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وأكد أن الحضارة الإسلامية منفتحة على كل الحضارات، دعياً العالم الإسلامي إلى الاستفادة من «مبادرة الحزام والطريق» الصينية، التي تسعى لربط الصين بالعالم، والتعاون وتحقيق المساواة بين الدول من خلال الاستثمار في البينة التحتية القوية، وكذلك التمسك بالقيم والاحترام المتبادل وتعزيز المساواة والاتساق بين الجميع.

وأوضح جينغ أن 3 تحديات تواجه العالم الإسلامي، وتتمثل في إيقاف التيار الذي يشوه الإسلام، وتصحيح صورة الإسلام والمسلمين، واستدامة الاقتصاد وتنوعه، ودعم الاستقرار السياسي.

والمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة منظمة دولية غير حكومية، تتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً لها، ويعتبر بيت خبرة لترشيد المنظمات والجمعيات العاملة في المجتمعات المسلمة، وتجديد فكرها وتحسين أدائها من أجل تحقيق غاية واحدة، وهي إدماج المجتمعات المسلمة في دولها بصورة تحقق لأعضائها كمال المواطنة وتمام الانتماء للدين الإسلامي.

ويسعى المجلس من خلال عقد العشرات من المؤتمرات والندوات والأنشطة الافتراضية إلى توطين مفاهيم التعددية الدينية والعرقية والثقافية، بما يحفظ كرامة الإنسان واحترام عقيدته، ويرسخ قيم الاعتدال والحوار والتسامح والانتماء للأوطان.