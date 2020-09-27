رئيس أميركان أيرلاينز يعبر عن ثقته في تمديد مساعدات الأجور الأميركية

قال المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الأميركية «أميركان أيرلاينز جروب» دوج باركر إن هناك وقتاً كافياً للكونجرس الأميركي أن يوافق على تمديد العمل ببرنامج يتضمن 25 مليار دولار في شكل مساعدات اتحادية، إذ من شأنها أن تمنع تسريح عشرات الآلاف من العمال بقطاع الطيران في الأول من أكتوبر المقبل.

ووفقاً لوكالة بلومبرج للأنباء قال باركر، اليوم الأحد، في مقابلة ببرنامج «واجه الأمة» على شبكة «سي بي إس» الأميركية إن شركة أميركان أيرلاينز ستستمر في حض الكونجرس على حلحلة الجمود والموافقة على تقديم المساعدات، في إطار حزمة تحفيز اقتصادي أوسع، مضيفاً أن «اقتراب المهلة من نهايتها قد يحفز على التحرك».

وذكر باركر: «أنا واثق» بأن مساعدات الأجور سيتم تمديدها. وقال إنه «لم يتبق بالتأكيد الكثير من الوقت، لكن هناك وقتا كافيا. وفي مرات كثيرة، فإن مثل هذه المهلة تكون مطلوبة من أجل التحرك».

وأضاف أن عمليات التسريح سوف تتسبب في انكماش صناعة الطيران الأميركية، وتعيق بشكل خطير قدرتها على إعادة بناء خدماتها بمجرد أن يتحسن الطلب والاقتصاد.



