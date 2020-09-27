ماكرون يمنح زعماء لبنان «الفرصة الأخيرة»

بيروت (وكالات)

وصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ما حدث في لبنان بـ«الخيانة الجماعية» من قبل طبقة سياسية يسيطر عليها الفساد، بعد إخفاق الفرقاء اللبنانيين في تشكيل حكومة في منتصف سبتمبر طبقا لتعهدات التزموا بها أمامه في بيروت.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي عقده في القصر الرئاسي أمس، بعد يوم من اعتذار رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة جديدة، مصطفى أديب، إن «القادة السياسيين في لبنان خانوا التزامهم بالمساعدة على تشكيل الحكومة»، مضيفاً أن «بعض الأطراف اللبنانية اختارت التفكير في مصالح أحزابهم قبل مصلحة البلاد».

وأسف ماكرون بسبب وقوع الشعب اللبناني رهينة طبقة سياسية يسيطر عليها الفساد. وانتقد ماكرون كلاً من ميليشيات «حزب الله» الإرهابية و«حركة أمل» اللذان لم يلتزما بما تم الاتفاق عليه بشأن تشكيل الحكومة، مضيفاً أنهما «قررا بشكل واضح أنهما لا يرغبان بالتغيير».

ومنذ تكليفه تشكيل الحكومة في 31 أغسطس، بعد انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من الشهر ذاته، سعى أديب إلى تشكيل حكومة اختصاصيين قادرة على إقرار الإصلاحات الضرورية، واصطدمت جهوده خصوصا بإصرار «حزب الله» و«حركة أمل» على تسمية وزرائهما والتمسّك بحقيبة المال.

وقال ماكرون إن «حزب الله لم يقدم أي تنازلات من أجل تسهيل تشكيل الحكومة في لبنان». وأضاف «على حزب الله أن يبرهن أنه يحترم الشعب اللبناني». وكان ماكرون الذي زار العاصمة اللبنانية مرتين عقب انفجار مرفأ بيروت، نبّه إلى أن الإسراع في تشكيل الحكومة والشروع في تنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي شرطان أساسيان لحصول لبنان على مساعدات مالية. وقال ماكرون إنه سيمهل الزعماء اللبنانيين من 4 إلى 6 أسابيع لتنفيذ المبادرة الفرنسية، مستبعداً فرض عقوبات على المسؤولين الحزبيين الذين عطلوا تشكيل الحكومة، لكنه استدرك قائلاً إن «هذا ليس مطروحاً الآن». وأكد ماكرون أن «المبادرة الفرنسية لا تزال هي الخيار المطروح وأن ورقة الطريق التي اقترحها ما زالت قائمة»، مطالباً المسؤولين اللبنانيين باستغلال هذه الفرصة التي وصفها بـ«الأخيرة». وقال «على الرئيس عون أن يستعيد المبادرة خلال الساعات المقبلة». وأكد ماكرون مجدداً أن «تشكيل حكومة بوزراء تعينهم الأحزاب لن يؤدي إلى أي نتيجة»، كما أعلن ماكرون عن الإعداد لمؤتمر جديد لدعم الشعب اللبناني بالتعاون مع الأمم المتحدة.

مفتي لبنان يحذر من الفتنة

اعتبر مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، أن اعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة، خسارة كبيرة وإضافية وتسبب بتداعيات جديدة على الساحة اللبنانية.

وكتب في بيان عنه أمس: «يمر لبنان في ظروف غاية في الخطورة والتدهور، مما يجعل الحليم حيرانا، عانينا الانهيار وأصبحنا في مرحلة انتظار وترقب لمبادرة من هنا وهناك، وهم مشكورون وفي طليعتهم فرنسا، انطلاقا من هنا، أناشد القوى السياسية التفاهم مع بعضهم بعضا وفقا لأحكام الدستور ومصلحة البلاد والعباد، وأن يكون هذا الأمر في أولويات اعتباراتهم قبل الضياع وقبل أن نصبح في وضع لا نحسد عليه». وختم: «لبنان يشهد تحديات كبيرة يخشى منها إشعال فتنة، لذلك نحذر نقول لرجال السياسة عليكم إيجاد مخرج يجمع ولا يفرق».

الراعي: أخطار متعددة تواجه لبنان

قال بطريرك الموارنة في لبنان بشارة بطرس الراعي، أمس، إن البلاد تواجه أخطاراً متعددة سيكون من الصعب تجاوزها دون حكومة، وذلك في تصريحات أدلى بها بعد يوم من انسحاب رئيس الوزراء المكلف من مهمة تشكيل الحكومة بعد فشل جهوده. وقال رأس الكنيسة المارونية: «خيب الاعتذار آمال المواطنين ولاسيما الشباب الذين كانوا يراهنون على بدء تغيير في الطبقة السياسية». وأضاف: «أصبحت البلاد أمام أخطار متعددة دون حكومة في موقع القيادة».