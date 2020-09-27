انفجار يستهدف رتلاً لقوات التحالف جنوبي بغداد



أفاد بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأحد، أن عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور رتل للتحالف الدولي بمحافظة بابل جنوبي بغداد.

وأوضح البيان أن«رتلا كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بوساطة شركات نقل عراقية وسائقي عجلات (مركبات) عراقيين تعرض إلى انفجار عبوة ناسفة، في ناحية المدحتية ضمن قاطع شرطة محافظة بابل مما أدى إلى أضرار بإحدى عجلات الرتل».

وتتعرض أرتال قوات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بوساطة شركات نقل عراقية لهجمات في مناطق متفرقة من البلاد من قبل جماعات مسلحة.



