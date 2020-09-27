عاصفة رعدية وسيول تجتاح غرب إندونيسيا

لحقت أضرار بما لا يقل عن 34 من المباني في غربي إندونيسيا بعد أن اجتاحت الرياح العاتية والسيول جزءاً من إقليم أتشيه، حسبما أفاد مسؤول إندونيسي اليوم الأحد.

وقال راديتيا جاتي المتحدث باسم الوكالة الوطنية الإندونيسية للتخفيف من آثار الكوارث في بيان صحفي إنه لم ترد على الفور تقارير عن وقوع أي وفيات أو إصابات بين السكان.

وذكر جاتي إن الرياح اقتلعت أيضاً الأشجار في أربع قرى في مقاطعة "جنوب شرق أتشيه ريجنسي" وحذرت السلطات السكان من أن ظروف الطقس غير المواتية في بعض أجزاء إقليم أتشيه الواقع في أقصى غرب إندونيسيا متوقعة حتى أوائل الأسبوع المقبل.

وكان جاتي قد قال الجمعة الماضي إن العواصف الرعدية أضرت أيضاً بأكثر من 200 منزل في مدينة ميدان عاصمة إقليم سومطرة الشمالية يوم الخميس.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية من احتمال حدوث كوارث طبيعية وطقس بالغ السوء، مع انتقال بعض مناطق البلاد من موسم الجفاف إلى موسم الأمطار، حيث تكون الفيضانات والانهيارات الأرضية شائعة بسبب إزالة الغابات على نطاق واسع وتحويل الأراضي الزراعية إلى استخدامات أخرى.



