خضر ألمانيا يطالبون بإعادة هيكلة قطاع الزراعة لحماية المناخ والمياه

طالب انطون هوفرايتر، زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الخضر الألماني بإعادة هيكلة جذرية لقطاع الزراعة من أجل حماية المناخ والمياه.

وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي)، أشار هوفرايتر، اليوم الأحد، إلى ارتفاع مستوى النترات في المياه الجوفية.

يذكر أن المياه الجوفية تتعرض للتلويث العالي بالنترات عن طريق الزراعة، ذلك أن الاستخدام المفرط للأسمدة في الحقول يجعل التربة غير قادرة على الاستفادة من هذا الكم من المواد. وكلما كثرت الأراضي الزراعية في منطقة معينة، ارتفعت مستويات النترات فيها.

وبالتزامن مع هذه الزيادة، ارتفعت أعداد الحيوانات في المزارع، وقال هوفرايتر: إن بوسعه أن يفهم موقف المزارعين، وأوضح أن الكثير منهم تراجعت عائداتهم عن كل حيوان، الأمر الذي جعلهم يحتفظون بمزيد من الحيوانات، وقال: إن الحل هو تغيير «النظام برمته».

وطالب هوفرايتر بقصر منح أموال الاتحاد الأوروبي للمزارعين على الإعانات العامة «وليس وفقا لمساحة كل مزرعة بحيث يتم تفضيل أكبر المزارع فقط لأنها المزارع الأكبر».

كما طالب أيضا بوضع علامات واضحة على المنتجات الزراعية لخدمة المستهلكين.

وكان مجلس الولايات قد قرر في هذا الشهر اتباع قواعد موحدة على مستوى البلاد لتحديد الأقاليم ذات المستويات العالية من تلوث النترات، حيث سيتم تقليل كميات الأسمدة المسموح باستخدامها في حقول هذه المناطق، وذلك بغرض حماية المياه الجوفية.

وكان الائتلاف الحاكم في ألمانيا قد شدد، بعد خلاف عنيف، التعليمات الخاصة بالأسمدة للمزارعين من أجل الامتثال لتعليمات الاتحاد الأوروبي، وسيتعرض المخالفون لغرامات كبيرة.



