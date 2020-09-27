النمسا تؤكد مواصلة جهودها من أجل عالم خال من الأسلحة النووية

أكد ألكساندر شالينبرج وزير خارجية النمسا أن بلاده تواصل بنشاط جهودها من أجل عالم خالٍ من الأسلحة النووية وتعزيز نزع السلاح النووي.

وقال شالينبرج في بيان أصدرته وزارة الخارجية النمساوية بمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، والذي يعد أحد أقدم أهداف الأمم المتحدة: إن النمسا تقف في طليعة الدول التي تطالب بنزع السلاح النووي، واعتبار معاهدة حظر الأسلحة النووية لعام 2017 معلماً مهماً على الطريق إلى عالم يمكن للناس العيش فيه من دون تهديد تلك الأسلحة.

وحول انتخاب بلاده لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال الفترة 2020-2022، أكد شالينبرج مساهمة النمسا بشكل أساسي في مجال نزع السلاح النووي وتوفير السلامة والأمن النووي في إطار التعاون مع الوكالة.



