العاهل الأردني يحل البرلمان

أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان، اليوم الأحد، إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قرر حل مجلس النواب الحالي تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية في العاشر من نوفمبر المقبل.

وقال البيان، الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، إن "الإرادة الملكية السامية صدرت بحل مجلس النواب إعتبارا من اليوم الأحد السابع والعشرين من سبتمبر سنة 2020".

وأصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في 29 يوليو الماضي إرادة ملكية بإجراء انتخابات لمجلس النواب مع انقضاء أربع سنوات في سبتمبر هي عمر المجلس الحالي إذ تجري الانتخابات وفق الدستور مرة واحدة كل أربع سنوات.

وتنتهي الولاية الدستورية لمجلس النواب منتصف ليلة غد الاثنين.

وبموجب الدستور الأردني للملك أن يحل مجلس النواب وهو الذي يصدر الأوامر بإجراء الإنتخابات لمجلس النواب.

وفي حال حل مجلس النواب يجب أن تقدم الحكومة استقالتها خلال أسبوع من الحل؛ إذ توجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة والسبعين من الدستور على الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها تشكيل الحكومة التي تليها.

وأعلنت الهيئة المستقلة للإنتخابات في الأردن في 29 يوليو تحديد العاشر من نوفمبر المقبل موعداً لإجراء اقتراع نيابي مع انتهاء دورة المجلس الحالي.