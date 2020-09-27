مقتل 9 يشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش» الإرهابي شمال لبنان



قتل ما لا يقل عن تسعة مسلحين يُشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش» الإرهابي في شمال لبنان، بعد عملية مطاردة قامت بها قوى الأمن الداخلي، بحسب ما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس الأحد.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان، إن شعبة المعلومات تمكنت من «تحديد مكان تواجد أعضاء المجموعة الإرهابية في منطقة وادي خالد في منزل منعزل»، ثم اشتبكت معهم، ما أدى «إلى مقتل جميع الإرهابيين»، من دون تحديد عدد القتلى.

وكشف مصدر أمني لوكالة فرانس برس «مقتل تسعة على الأقل من أعضاء المجموعة»، وأشار إلى أنه قد يرتفع عدد القتلى، مع احتمال وجود جثث بين الأنقاض التي خلفتها عملية قوى الأمن، إثر تفجير جزء من المبنى الذي كان يتحصّن فيه المسلحون.



