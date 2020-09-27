الصين تطلق قمرين اصطناعيين لمراقبة البيئة

أطلقت الصين بنجاح قمرين اصطناعيين لمراقبة البيئة، من مركز «تايوان» لإطلاق الأقمار الاصطناعية في إقليم «شانشي» شمال الصين، اليوم الأحد، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» اليوم.

وأقلع الصاروخ طراز «لونج مارس 4 بي» الذي يحمل القمرين الاصطناعيين «إتش جيه2- إيه» و«إتش جيه2- بي»، في الساعة الحادية عشرة و23 دقيقة صباحاً (بتوقيت بكين)، حسب مركز الإطلاق.

وذكرت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء لتطوير الأقمار الاصطناعية أن القمرين الاصطناعين سيحلان محل القمرين طراز «إتش جيه1- إيه» و«إتش جيه1-بي»، وهما من الجيل السابق للأقمار الاصطناعية لمراقبة البيئة، لتقديم خدمات متعلقة بحماية البيئة والموارد الطبيعية، والحفاظ على المياه والزراعة والغابات.



