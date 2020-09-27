تفكيك قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية في إيطاليا



أعلن الجيش الإيطالي، اليوم الأحد، أنه نجح بتفكيك قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية، بعد عملية إجلاء كبيرة، وتعليق حركة المرور على طريق سريع وحركة القطارات، بالقرب من ممر برنار باس.

وتم اكتشاف القنبلة، التي يبلغ وزنها 226 كيلوجراماً، خلال أعمال صيانة طرق في بولزانو/بوزين عاصمة إقليم ساوث تيرول، في منطقة بيازا فيردي بوسط البلاد.

وكتب الجيش تغريدة قال فيها، إنه تم تفكيك القنبلة بسلام «في وقت قصير» و«مع اتباع أقصى درجات السلامة»، في حين قالت وسائل إعلام محلية: إن عملية تفكيك القنبلة استمرت ساعة، وانتهت نحو الساعة العاشرة وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي ( 0830 بتوقيت جرينتش).

وخلال عملية تفكيك القنبلة، تم تعليق حركة الطرق والسكك الحديدية في بولزانو/ بوزين، ومنها طريق برنار، أحد أكثر الطرق السريعة ازدحاماً في أوروبا، حيث يربط إيطاليا بالنمسا وألمانيا.

كما تم إخلاء وسط المدينة بالكامل، حيث تم إجلاء نحو 4000 شخص يعيشون بالقرب من موقع القنبلة، ابتداء من السادسة وثلاثين دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي.

كما طُلب من نحو 60 ألف شخص، يعيشون أبعد قليلاً عن بيازا فيردي، عدم الخروج من منازلهم أثناء تفكيك القنبلة.



