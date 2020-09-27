طوكيو ترصد 144 إصابة جديدة بكورونا

أكدت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو 144 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، طبقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم.

وتراوحت أعمار المصابين من أقل عشر سنوات إلى أكثر من 90 عاماً.

وتجاوزت الحصيلة 100، لليوم الرابع على التوالي، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في العاصمة اليابانية إلى 25 ألفاً و257.

وهناك 29 مريضاً في حالة خطيرة اليوم الأحد وهو نفس عدد أمس.