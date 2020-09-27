الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف المواجهات المسلحة بين أرمينيا وأذربيجان

دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اليوم الأحد لوقف القتال بين الجيشين الأذربيجاني والأرمينيي في منطقة ناغورني قره باغ و"العودة فورا إلى المفاوضات".

وقال ميشال على تويتر "على التحرّكات العسكرية أن تتوقف بشكل عاجل لمنع مزيد من التصعيد"، داعياً "للعودة فوراً إلى المفاوضات دون شروط".