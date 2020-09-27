مقتل 16 عاملاً في حادث بمنجم للفحم جنوب الصين

لقي 16 شخصا حتفهم في منجم فحم في منطقة تشونجتشينج جنوب غرب الصين اليوم الأحد بعد أن حوصروا بسبب حريق تحت الأرض، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن عمال الطوارئ هرعوا إلى مكان الحادث صباح اليوم. ومن بين 17 شخصا تم إخراجهم من المنجم، نجا شخص واحد فقط. ويتلقى الناجي العلاج في المستشفى.

وأفادت شينخوا بأن حريقا في سير ناقل داخل المنجم أدى إلى مستويات عالية بشكل خطير من أول أكسيد الكربون. وتم فتح تحقيق في الحادث.

وتُستخدم السيور الناقلة لنقل الإمدادات من وإلى المناجم، ولكن يمكن أن تشتعل فيها النيران بسبب الاحتكاك والحرارة داخل المنجم أو بسبب سوء الصيانة.

وتعد حرائق السيور الناقلة سببا رئيسيا لحوادث التعدين والوفيات في القطاع حول العالم كل عام، وفقا لمجلة "ماينينج ويكلي".



