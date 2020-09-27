إندونيسيا تسجل 3874 إصابة جديدة بكورونا و78 وفاة

أظهرت بيانات الفريق المعني بمكافحة كوفيد-19 في إندونيسيا تسجيل 3874 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد مما يرفع العدد الإجمالي لحالات العدوى في البلاد إلى 275213 حالة.

وأعلنت السلطات أيضاً تسجيل 78 وفاة ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 10386 حالة.

وأوضحت البيانات أن 3611 مريضاً تعافوا من المرض بما يرفع العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء إلى 203014.