الفلبين ترصد 2995 إصابة جديدة بكورونا و60 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الأحد تسجيل 2995 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و60 وفاة ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة إلى 304226 إصابة فيما زادت الوفيات إلى 5344.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من كوفيد-19 زاد بعد شفاء 19630 مريضاً بما يرفع عدد المتعافين إلى 252510.