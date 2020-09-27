مصر تفتح معبر رفح مع غزة بالاتجاهين لمدة 3 أيام

فتحت السلطات المصرية اليوم الأحد، معبر رفح البري مع قطاع غزة بشكل استثنائي للسفر في الاتجاهين.

ومن المقرر أن يستمر عمل المعبر ثلاثة أيام لسفر المرضى والطلبة وحملة الجوازات الأجنبية والمصرية والإقامات بعد إجراء فحوصات فيروس كورونا.

وأعلنت غزة تجهيز مراكز للحجر الصحي للمسافرين العائدين إلى القطاع واعتماد بروتوكول حجر للعائدين لمدة أسبوع واحد.

وهذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها فتح معبر رفح المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة على الخارج، بشكل استثنائي منذ مارس الماضي عقب تفشي فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية.