ألمانيا تسجل 1411 إصابة بكورونا في يوم واحد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الأحد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 1411 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال يوم واحد.

ويذكر أنه تم تسجيل 2507 حالة إصابة جديدة بالفيروس أمس السبت، ليبلغ عدد الإصابات أعلى نسبه منذ شهرأبريل الماضي.

وأوضح المعهد اليوم الأحد أن إجمالي عدد المرضى المصابين بالفيروس في ألمانيا وصل بذلك حتى الآن إلى 284140 شخصاً على الأقل، كما تم تسجيل خمس حالات وفاة منذ أمس السبت، لتصل الوفيات إلى 9457 حالة وفاة.

وبحسب تقديرات معهد "ربورت كوخ"، تعافى نحو 250800 شخص حتى صباح اليوم الأحد.