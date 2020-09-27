كوريا الجنوبية ترصد إصابات جديدة بكورونا

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد تسجيل 95 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 23611 حالة.

وذكرت الوكالة أن 73 حالة كانت بسبب انتقال العدوى محليا علاوة على 22 حالة وافدة من الخارج.

كما تم تسجيل حالتي وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 401.

وظل العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بكوفيد19- أقل من 100 لليوم الثاني على التوالي، لكنه ارتفع بمقدار 34 إصابة مقارنة باليوم السابق.