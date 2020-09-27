مقتل 11 شخصاً في هجوم إرهابي بنيجيريا

قالت مصادر أمنية إن مسلحين يعتقد أنهم إرهابيون قتلوا ما لا يقل عن 11 شخصا في شمال شرق نيجيريا إثر هجوم على قافلة أمنية كانت تعيد مهجرين إلى منازلهم التي فروا منها بسبب أعمال العنف.

وقالت شرطة ولاية بورنو إن ثمانية من ضباط الشرطة وثلاثة من أفراد جماعات مسلحة تعمل مع الحكومة قتلوا وأصيب 13 آخرون في الهجوم.

وقال جنديان وضابط شرطة وعضو من جماعة مسلحة لرويترز إن أربعة جنود على الأقل قتلوا أيضا في الهجوم،

وحث رئيس البلاد محمد بخاري في بيان أصدره المتحدث باسمه "وكالات الأمن والمخابرات على تكثيف الجهود لضبط أعمال التخريب وتطهير الطرق والمواقع على نحو جيد قبل عودة المهجرين داخليا إلى منازلهم".

وأجبر مسلحون متشددون أكثر من مليوني شخص على الفرار من منازلهم منذ عام 2009، وقتل في الصراع نحو 30 ألف شخص.

وكانت القافلة تعمل على إعادة المهجرين إلى باجا، مع بداية مبادرة أطلقتها السلطات في بورنو لإعادة المهجرين إلى منازلهم. وشهدت بورنو بداية ظهور حركة التمرد وهي أكثر ولاية نيجيرية تضررت من الصراع.