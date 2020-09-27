إصابات كورونا في الولايات المتحدة تصل إلى 7.06 مليون حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.7% مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس، إلى 7.06 مليون إصابة حتى الساعة 0312 بتوقيت نيويورك، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

كما سجلت الولايات المتحدة 204 آلاف و112 حالة وفاة.

وجاءت الزيادة على مستوى البلاد في حالات الإصابة، أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغ نسبته 0.6% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت كاليفورنيا أعلى عدد من الإصابات المؤكدة عند 804693 حالة، بزيادة 5% عن المدة نفسها من اليوم السابق.

كما سجلت الولاية نفسها أكبر عدد من الوفيات، حيث توفي 125 شخصا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.



