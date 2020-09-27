ترامب يعين القاضية كوني باريت بالمحكمة العليا الأميركية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعيين القاضية المحافظة إيمي كوني باريت لتحل محل القاضية الراحلة روث بادر جينسبرج بالمحكمة العليا الأميركية.

وقال ترامب خلال مراسم في حديقة البيت الأبيض: "يشرفني اليوم أن أرشح إحدى أكثر العقليات القانونية ذكاء وموهبة للمحكمة العليا".

وأضاف: "إنها امرأة حققت إنجازات لا مثيل لها... ذكاء رفيع ومؤهلات ممتازة وولاء لا ينضب للدستور".

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يختار الرئيس باريت، والتي عينها ترامب أيضا من قبل قاضية بمحكمة الاستئناف الاتحادية.

ويتعين المصادقة على مرشحي المحكمة العليا بأغلبية في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون حاليا.

وأشاد ميتش مكونيل، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، بترشيح باريت في بيان وأوضح أن مجلس الشيوخ سيصوت لصالح مرشحة ترامب.

وقال إن "القاضية إيمي كوني باريت فقيهة قانونية مثيرة للإعجاب بشكل استثنائي ومرشحة مؤهلة بامتياز للمحكمة العليا للولايات المتحدة. وكما ذكرت، إن هذا الترشيح سيتم التصويت عليه في قاعة مجلس الشيوخ خلال الأسابيع المقبلة".

ويسعى الديمقراطيون لتأجيل القرار، إلا أن سلطتهم الإجرائية محدودة في ذلك الصدد. ويشيرون إلى أن الفائز بانتخابات نوفمبر الرئاسية يجب أن يبت في التعيين الذي يستمر مدى الحياة بالمحكمة المؤلفة من تسعة أعضاء.

وأقرت باريت في حفل ترشيحها بأن الأعلام لا تزال منكسة حدادا على جينسبرج وقالت إنها ستكون "مدركة لمن جاء قبلي".

وانضمت إليها عائلتها في حديقة الورود بالبيت الأبيض، التي بدت مزينة كما كانت خلال حفل ترشيح جينسبيرج عام 1993.

يشار إلى أن جينسبرج التي عملت لـ27 عاما في المحكمة، أيقونة ليبرالية كان ينظر لها على أنها رائدة في حقوق المرأة والمساواة بشكل عام. وتعهد ترامب بأن يحل محلها امرأة من المحافظين.



