رئيس بلدية تل أبيب في حوار مع «الاتحاد»: «اقتصاد الابتكار» يجمع الإمارات وإسرائيل

رشا طبيلة (أبوظبي)

أكد رون هولداي رئيس بلدية تل أبيب - يافا، أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل بداية حقبة جديدة في العلاقات، متوقعاً أن يتركز التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار، مثل الإنترنت، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، إضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا النظيفة والتكنولوجيا المالية للتأمين، والمدن الذكية، إضافة إلى السيارات ذاتية القيادة، والطائرات من دون طيّار، والتطبيب عن بُعد، والقطاع المصرفي والسياحة.

وشدد هولداي لـ«الاتحاد»، على أهمية التعاون في المجال المالي، مضيفاً: «على المستوى الوطني، سيتم تشكيل لجنة إسرائيلية - إماراتية، للعمل على إزالة الحواجز أمام الاستثمار بين الدولتين، وتشجّع الاستثمارات المشتركة في أسواق رأس المال».

قال رون هولداي: «يقدم القطاع الخاص في الإمارات اقتصاداً جديداً لرواد الأعمال في تل أبيب، وأعتقد أن الشعور متبادل».

وأوضح هولداي «الحاجة إلى الابتكار والتجديد، التي يشترك فيها اقتصادا الإمارات وإسرائيل، يمكن أن تؤدي إلى تعاون في مجالات مثل الإنترنت، والذكاء الاصطناعي، والبيانات العملاقة، والطاقة المتجددة، إضافة إلى التكنولوجيا النظيفة والتكنولوجيا المالية للتأمين، فضلاً عن المدن الذكية، والنقل المستقل بشكل عام والطائرات من دون طيّار».

وذكر أن الإمارات ودولاً أخرى في الشرق الأوسط، التي تسعى لتقليل اعتمادها على صناعة النفط، تبحث عن طرق لتنويع اقتصاداتها، والاستثمار في التقنيات الإسرائيلية ستجعل ذلك ممكناً.

وحول المجالات التي من الممكن أن يستثمر فيها الإسرائيليون في الإمارات، قال: «أعتقد أننا سنرى استثمارات إسرائيلية في الصناديق والشركات الناشئة الإماراتية، التي تروج للتقنيات المبتكرة في الشرق الأوسط».

وأضاف هولداي: «مع افتتاح حركة الطيران المباشرة والحركة المنتظمة لرجال الأعمال والسياح من تل أبيب - يافا إلى الإمارات، قد نرى أيضاً استثمارات في العقارات المحلية من قبل رواد الأعمال الإسرائيليين».



سياحة

وفي ما يتعلق بالسياحة بين الدولتين، وتوقعات التعاون، سواء في مجال الاستثمار السياحي والطيران أو الترويج للمشاريع المشتركة، قال هولداي: «في الوقت الذي تضرر فيه قطاع السياحة العالمية بسبب التأثير السلبي الكبير لـ (كوفيدـ 19)، فإن فتح أسواق سياحية جديدة سيسهم في تسريع تعافي القطاع».

وأكد أن الإسرائيليين والإماراتيين متشوقون لتبادل الزيارات، لاسيما أن المسافة بين البلدين قصيرة، مضيفاً: «أعتقد أن سياحة العطلات وسياحة الأعمال ستكون نتيجة فورية لمعاهدة السلام وإقامة علاقات اعتيادية».

ولفت إلى أن كثيراً من السياح «الإسرائيليين» يزورون دول الشرق الأقصى، ومن المتوقع أن يحول كثيرون منهم «رحلات الربط» إلى الشرق، لـ«رحلات الوجهَة» والتي ستسمح لهم بالإقامة لعدة ليال في الإمارات، قبل التوجه لوجهتهم النهائية شرقاً.

ونوّه إلى أن السياح الإماراتيين سيتمكنون من الوصول إلى القدس، وزيارة المواقع الدينية والتراثية الاستثنائية في المدينة، مؤكداً أن تل أبيب - يافا تقدم تجربة حضَرية في جو غير رسمي، وتعددي وليبرالي، يميز المدينة وسكانها، وتقدم المدينة شاطئاً رملياً بطول 14 كيلومتراً، ومأكولات راقية، وفعاليات ثقافية متنوعة، إضافة إلى متاحف ومواقع تراثية.

مجسم لجامع الشيخ زايد على شاطئ تل أبيب

وبين هولداي أن ميناء يافا القديم والأزقة الخلابة، وسنوات عديدة من تاريخ الديانات الثلاث، جميعها عوامل جذب للسائح الإماراتي، إضافة إلى سياحة المؤتمرات في تل أبيب، والتي تقدم تجربة «مؤتمر» الذي يتضمّن منشأة مثل معرض تل أبيب، وتجربة «ما بعد المؤتمر» حتى الساعات الأخيرة من الليل، في مدينة لا تتوقف فيها الحركة.



المجال المصرفي

على صعيد التعاون بين البلدين في المجال المصرفي، أكد رئيس البلدية أن فتح القنوات المصرفية أمر محوري، ويمكن رؤية ذلك في مذكرة التفاهم الأولى التي تم توقيعها خلال الزيارة الرسمية الأولى لوفد إسرائيلي إلى أبوظبي، حيث تناول القضايا المالية، تبعه زيارة ممثلين آخرين عن بنوك إسرائيلية رائدة.

وقال: «إن فتح قنوات مصرفية مباشرة بين الدولتين سيعطي زخماً لزيادة التعاون الاقتصادي».

وذكر أنه على المستوى الوطني، سيتم تشكيل لجنة إسرائيلية- إماراتية، ستعمل على إزالة الحواجز أمام الاستثمار بين البلدين، وتشجّع الاستثمارات المشتركة في أسواق رأس المال، مضيفاً: «سيتم إنشاء مجموعات عمل إضافية للتنسيق في مجال مكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب».

الابتكار

وفي ما يتعلق بالاستثمار والتعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار، أعرب هوليداي عن اعتقاده بأن هناك رغبة كبيرة لدى كلا الجانبين في تطوير التقنيات لمصلحة المنطقة والعالم، لتعزيز التعايش والاستقرار الإقليمي والعالمي.

واعتبر أن قرب المسافة بين البلدين، حيث تستغرق الرحلة ثلاث ساعات مع وجود فارق توقيت ساعة واحدة فقط، يجعل علاقات العمل سهلة ومربحة لكلا الطرفين.

ولفت إلى وجود 2150 شركة ناشئة في تل أبيب - يافا، بمعدل شركة ناشئة لكل 210 أشخاص من سكان المدينة، وهو ما يعني أن نصيب الفرد من عدد الشركات في تل أبيب أكبر من أي مكان آخر في العالم.

وذكر أن الشركات الناشئة «الإسرائيلية»، استقطبت العام الماضي، استثمارات بقيمة 8.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 30 في المئة، مقارنة بـ2018 نتيجةً للزيادة المستمرة في الاستثمار الأجنبي.

وأشار إلى وجود أكثر من 110 شركات عالمية في تل أبيب، داعياً الشركات الإماراتية إلى فتح مراكز بحث وتطوير في المدينة، والتعاون مع القدرات البشريّة الموجودة هناك. وقال: «أنشأنا خلال السنوات الماضية، بنية تحتية ملائمة لتشجيع قطاع الأعمال، والتأكد من أن مدينتنا مفتوحة دائماً للشركات»، موضحاً أن هذا الجهد الحضري أفضى إلى إنشاء مركز «سيتي زون» للابتكار وريادة الأعمال، وهو بمثابة «مختبر حي» للمؤسسات المبتكرة، في بيئة تشمل جميع الخدمات.

تسهيلات

أفاد رون هولداي رئيس بلدية تل أبيب - يافا أن البلدية أطلقت مشروع «خدمات الهبوط السهل»، والذي يهدف إلى مساعدة رواد الأعمال الدوليين والشركات متعددة الجنسيات التي تسعى إلى إقامة أنشطة في المدينة»، مؤكداً: «يسعدنا ويشرفنا مساعدة المستثمرين الإماراتيين المهتمين بالتواجد في تل أبيب، والتعرف على اللاعبين الرائدين في النظام المحلي وبناء علاقات عمل».

وقال: «أدى الجمع بين الشركات الناشئة المبتكرة والاستثمارات الحضرية الضخمة في البنية التحتية والظروف المواتية للشركات الأجنبية إلى خلق فرص استثمارية مغرية للمستثمرين من دولة الإمارات في تل أبيب - يافا». واختتم هولداي حديثه بالقول: «إلى جانب المعاهدة بين الحكومتين، يريد سكان المدينة تعزيز العلاقات مع دول الشرق الأوسط، وجعل العلاقات بين البلدين سلاماً على المستوى الشعبي، حيث يتطلع السكان والشركات والبلدية إلى استضافة زوار وممثلين دبلوماسيين من الإمارات في تل أبيب وإسرائيل».