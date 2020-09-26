عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي: «معاهدة السلام» تطوّر دبلوماسي تاريخي

شادي صلاح الدين (لندن)

أشاد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور تيد كروز، بالمعاهدة الإماراتية الإسرائيلية، ووصفها بالتطور الدبلوماسي التاريخي، والانتصار غير المسبوق للسياسة الخارجية الأميركية.

وخلال جلسة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قال السيناتور كروز: «كان من دواعي سروري البالغ وجودي في البيت الأبيض الأسبوع الماضي من أجل معاهدة السلام التاريخية، حيث وقعت الإمارات معاهدة سلام مع إسرائيل، لتصبح أول دولة عربية تقيم علاقات اعتيادية مع إسرائيل منذ ثلاثة عقود».

وأشاد كروز بإقدام البحرين أيضاً على توقيع «إعلان تأييد السلام» مع إسرائيل، مضيفاً: «كلاهما تطوراً دبلوماسياً تاريخياً، فلم يحدث ذلك منذ عقود».

وأفاد كروز بالدور، الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، منوهاً بسماح الرياض لأول مرة للطائرات الإسرائيلية بالتحليق فوق الأجواء السعودية.

وقال العضو البارز بمجلس الشيوخ الأميركي إن لجنة الشؤون الخارجية تستحق بعض التقدير والاعتراف بالأحداث التاريخية التي تجري الآن. «الأحداث التي جعلت حلفائنا أكثر أمانا، والأحداث التي جعلت الشرق الأوسط أكثر أمانا، والأحداث التي جعلت أميركا أكثر أماناً».

وأكد السيناتور الأميركي أن إبرام المعاهدة يمثل «انتصاراً كبيراً في السياسة الخارجية، وهو شيء يستحق التعلم منه والاحتفال والمحاكاة في المستقبل».

من جانبه، أكد الصحفي الشهير جيمس دورسي أن الإمارات تلعب دوراً كبيراً في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وخدمة القضية الفلسطينية.

وأوضح الكاتب أن الإمارات تؤمن بأن مزيجاً من القوة الناعمة المكتسبة من خلال إقامة علاقات اعتيادية مع إسرائيل والتعاون الأمني والاقتصادي والتكنولوجي الوثيق، يعزز فرص إقناع الحكومة الإسرائيلية بأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة أمر في مصلحة إسرائيل.

وأشاد بسعي الإمارات للوصول إلى أكثر صيغة منطقية عملية لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.