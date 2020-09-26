سوريا: 22 قتيلاً وجريحاً بانفجار سيارة مفخخة في رأس العين

دمشق (وكالات)

أعلنت مصادر محلية سورية مقتل 7 أشخاص بينهم طفلان جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وقال مصدر طبي أمس، إن 7 أشخاص بينهم طفلان قتلوا، وأصيب أكثر من 15 آخرين في انفجار سيارة مفخخة عند مدخل مدينة رأس العين الجنوبي. وأضاف المصدر «تم نقل أغلب الجرحى إلى مشفى رأس العين الوطني وآخرون نقلوا إلى العيادات الخاصة». وتوقع المصدر أن يكون عدد الجرحى أكثر من العدد الذي وصل إلى المشفى، حيث تعرضت أكثر من 5 منازل قريبة من مكان الانفجار للانهيار الجزئي أوالكلي بسبب شدة الانفجار.

إلى ذلك، وصف سكان محليون في مدينة رأس العين الانفجار بأنه كبير جداً ويعد من أكبر الانفجارات التي وقعت في المدينة بسبب انهيار المنازل القريبة وتضرر أكثر من 13 آلية كانت في منطقة التفجير.