العراق: القبض على قيادي «داعشي» في كركوك

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، أمس، إلقاء القبض على قيادي بتنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة كركوك، وقالت إن الموقوف عمل في السابق ضمن «جيش رجال الطريقة النقشبندية» وتنظيم «القاعدة».

وقالت الاستخبارات العراقية في بيان: إنه «من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير المصادر ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على أحد قادة داعش الإرهابي في ناحية التون كوبري بمحافظة كركوك». وأضافت أن الموقوف «تسلم مناصب قيادية مختلفة، منها العمل في ما يسمى جيش رجال الطريقة النقشبندية الإرهابي في عام 2007، وبعدها عمل في صفوف عصابات القاعدة في عام 2009 ضمن ما يسمى ولاية صلاح الدين وشغل منصب آمر مفرزة عسكرية واستمر بمزاولة الأعمال الإرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين». وتابعت أن «دوره برز في عام 2014 بمنصب ما يسمى آمر كتيبة الصديق قاطع صلاح الدين ولاية العراق في عصابات داعش الإرهابية، كما أنه من عائلة داعشية حيث ينتمي اثنان من أشقائه لصفوف عصابات داعش الإرهابي»، مشيرةً إلى «إيداعه التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه».