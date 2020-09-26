رئيس أوكرانيا يزور الناجي الوحيد من تحطم طائرة عسكرية

تشوهيف (أ ف ب)

ارتفع عدد القتلى جرّاء تحطم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الأوكراني خلال رحلة تدريبية في شرق البلاد إلى 26 شخصاً على الأقل، أغلبهم طلاب في مدرسة عسكرية، بحسب آخر حصيلة صدرت أمس.

وأفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي زار مكان الحادث، في منشور على فيسبوك، أن «أوكرانيا فقدت 26 من أبنائها» معلناً أمس يوم حداد وطني.

وزار الرئيس الناجي الوحيد، الطالب فياتشيسلاف زولوتشفسكي، البالغ 20 عاماً، في مستشفى خاركيف، حسبما ظهر في صورة نشرها زيلينسكي على فيسبوك يظهر فيها المصاب طريح الفراش مع ضمادات على رأسه وإحدى ذراعيه.

وكانت الطائرة المنكوبة تقل 27 شخصاً، بينهم سبعة من أفراد الطاقم و20 طالباً في المعهد الوطني للقوات الجوية الأوكرانية في خاركيف شرق البلاد، لدى تحطمها أمس الأول.

ونجا طالبان من الكارثة في البداية، لكن أحدهما توفي صباح أمس، حيث كانت حالته «خطيرة للغاية»، بحسب وزير الصحة.

وقال الرئيس زيلينسكي: «من الصعب إيجاد كلمات تعبر عن الألم الذي سببته هذه الخسارة»، مشيراً إلى أن التحقيق جار لتحديد أسباب الحادث بسرعة.

وبحسب المعلومات الأولية، أبلغ قائد الطائرة عن عطل في أحد المحركات قبل سبع دقائق من تحطمها وطلب القيام بهبوط اضطراري، بحسب بيان صادر عن أجهزة الأمن الأوكرانية. وأوضح البيان أن الطلاب لم يشاركوا في قيادة الطائرة.