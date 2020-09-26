مصر: تغييرات محدودة في المؤسسات الصحفية القومية

شعبان بلال (القاهرة)

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة في مصر التغييرات الجديدة في المؤسسات الصحفية القومية، والتي شهدت استمرار أغلب رؤساء مجالس الإدارات والصحف وشهدت خروج 5 فقط بينهم ياسر رزق رئيس مجلس إدارة الأخبار. وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي، إن هذه التغييرات تأتي في ظروف صعبة تمر بها المؤسسات الصحفية القومية مما يفرض على الجميع بذل المجهود والعمل للنهوض بها، حيث إنها تمثل أحد أعمدة الدولة لمواجهة الإرهاب والتحديات والمساهمة في بناء مصر الحديثة.

وشملت التغييرات بالنسبة لرؤساء مجالس الإدارة، الإبقاء على عبد المحسن سلامة رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وتعيين أحمد جلال منتصر رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم خلفاً للكاتب الصحفي ياسر رزق، والإبقاء على علي حسن عبد الباقي رئيساً لمجلس إدارة ورئيساً لتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.



