احتجاجات أنصار حماية المناخ تتسبب بتعطيل حركة القطارات في ألمانيا



تكررت اليوم السبت عمليات احتلال محطات إنتاج الفحم وإغلاقها في منطقة الراين الألمانية من جانب مجموعات من أنصار حماية المناخ على مواصلة استخدام ألمانيا للفحم في إنتاج الطاقة.

واقتحم المحتجون منجم جارتسفايلر بحسب ما ذكرته الشرطة اليوم السبت.

وأضافت الشرطة أن العديد من المحتجين تسلقوا فوق أحد أقبية إنتاج الفحم التابع لشركة فايسفايلر لإنتاج الفحم الحجري بالقرب من آخن شمال غربي ألمانيا.

وطالب ما يسمى تحالف نهاية الطريق الذي نظم العملية بالخروج الفوري من استخدام الفحم والغاز لإنتاج الكهرباء في ألمانيا.

وذكرت شركة "دويتشه بان" (سكك حديد ألمانيا) أن الاحتجاجات أثرت على حركة القطارات في المنطقة، وأضافت الشركة عبر خدمة الرسائل القصيرة "تويتر" أنه تم تحويل حركة القطارات الإقليمية والمترو أو إلغاء رحلاتها بسبب تحقيقات تجريها الشرطة.

وأعلنت الشرطة أنه قد يكون هناك "المزيد من الإغلاق والإجراءات التي تتخذ بصورة فورية".

واتهمت متحدثة باسم تحالف نهاية الطريق الذي ينظم الاحتجاجات الشرطة بأنها أوقفت القطارات لتعطيل سفر النشطاء إلى أماكن الاحتشاد المعلنة.

وقالت شرطة مدينة آخن إن الحواجز التي وضعت في بعض محطات القطارات كانت "إجراءات تكتيكية" لمنع وصول المزيد من الأشخاص لدخول المناجم.

وأعلن تحالف نهاية الطريق أن حوالي 3000 شخص سيشاركون اليوم في أعمال إغلاق الطرق.



