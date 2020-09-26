السعودية تسجل 461 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تواصل التقارير اليومية لرصد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في السعودية، الإشارة إلى استمرار انخفاض الإصابات، حيث تم تسجيل 461 إصابة جديدة، مقارنة بـ 472 أمس.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان، اليوم السبت، ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في المملكة إلى 332 ألفاً و790 حالة مؤكدة، بزيادة 461 إصابة عن أمس.



وتم تسجيل 769 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 316 ألفا و405 حالات.

وأعلنت الوزارة تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 4655 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 11730 حالة، منها 1035 حالة حرجة.

وجاءت أعلى الإصابات الجديدة بين المدن في جدة التي سجلت 49 إصابة، تلتها مكة المكرمة 42 إصابة، ثم المدينة المنورة 40 إصابة، ثم الهفوف 29 إصابة والرياض 27 إصابة .



