روسيا تسجل أكثر من 7500 إصابة جديدة بكورونا

قال فريق عمل مواجهة فيروس كورونا في روسيا إن العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة في البلاد ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ 22 يونيو، اليوم السبت مسجلا 7523 حالة ليرتفع الإجمالي إلى مليون و143571.

وسُجلت 169 وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 20225.