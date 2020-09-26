إصابات كورونا اليومية في تونس تتجاوز عتبة الـ 1000 للمرة الأولى

تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تونس الألف إصابة في اليوم الواحد، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة فجر اليوم السبت، في وقت يشهد فيه تفشي الوباء طفرة في أنحاء البلاد.

وبلغ عدد المصابين، بحسب آخر تحديث، 1087 فيما توفي 11 شخصا جراء الفيروس في يوم واحد، وهذه حصيلة قياسية منذ بداية تفشي الوباء في مارس الماضي.

وأصبح إجمالي عدد الوفيات 191.

وحذر مسؤولون بوزارة الصحة من وضع أكثر خطورة في أكتوبر المقبل في حال التراخي في تطبيق البروتوكول الصحي للحد من تفشي الفيروس، وفي ظل استبعاد الحكومة حتى الآن العودة إلى الحجر الصحي العام.

وبدأت الشرطة حملات في الشوارع ووسائل النقل العام لفرض ارتداء الكمامات الواقية فيما تتجه السلطات إلى الإعلان عن إجراءات أخرى لفرض قيود على التجمع وحركة النقل في المناطق الموبوءة.

وأعلن وزير الصحة فوزي مهدي مساء أمس الجمعة عن العودة للحجر الصحي الاجباري بالنزل لحاملي فيروس كورونا ومنع الكراسي والتدخين في المقاهي بداية من بعد غد الاثنين والتقليص في نسبة الحضور في الأعراس والجنائز.

كما أعلن الوزير عن إمكانية فرض الحجر الصحي الشامل في المعتمديات التي تتجاوز عدد الإصابات فيها 250 إصابة بالفيروس لكل 100 ألف ساكن لمدة أسبوع، مع إمكانية فرض حظر التجوال على كامل تراب الجمهورية إذا تواصلت الزيادة في عدد حالات الإصابة بالفيروس.