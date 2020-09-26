توقيف مشتبه به جديد في هجوم باريس

أوقف مشتبه به جديد في هجوم باريس أمام مقر صحيفة شارلي إيبدو القديم، كان يسكن سابقا مع منفذ الهجوم وقد وضع في الحبس على ذمة التحقيق، على ما أفاد مصدر قضائي، اليوم السبت.

بذلك، ارتفع إلى سبعة عدد الموقوفين صباح السبت من بينهم المشتبه به الرئيسي الذي القت الشرطة القبض عليه بعيد الهجوم الذي اسفر عن سقوط جريحين في حالة خطرة.