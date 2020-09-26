الهند تسجل أكثر من 85 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الهند اليوم السبت تسجيل 85362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية مما يعكس تراجعاً في العدد اليومي للإصابات بعد قفزة في الاسبوع الماضي.

وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفعت إلى أكثر من 9ر5 مليون حالة فيما سجلت الهند 1089 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصبح إجمالي الوفيات 93379.

وتراجعت أعداد الإصابات في الهند في الآونة الأخيرة بعد تسجيل رقم قياسي بلغ 97894 في 16 سبتمبر.