مصر تسجل 112 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك مقارنة مع 138 إصابة و13 وفاة أمس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 102625 حالة من ضمنهم 93531 حالة تم شفاؤها، و 5853 حالة وفاة".