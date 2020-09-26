الصين ترصد ارتفاعاً في الإصابات الجديدة بكورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إن البر الرئيسي سجل 15 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في 25 سبتمبر مقارنة بثماني حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن كل حالات الإصابة الجديدة لوافدين من الخارج.

كما ارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض من 18 حالة قبل يوم إلى 30 حالة. ولا تصنف الصين تلك الحالات ضمن الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي بالصين حتى الآن 85337 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.