ترامب يعتزم ترشيح القاضية كوني باريت للمحكمة العليا

قال مصدران إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم الإعلان اليوم السبت عن ترشيح قاضية محكمة الاستئناف الاتحادية المحافظة أمي كوني باريت لعضوية المحكمة العليا، قبل خمسة أسابيع ونصف على الانتخابات الأميركية.

وإذا تم التصديق على تعيينها من قبل مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، فإن باريت ستحل محل القاضية روث بادر جينسبيرج، التي توفيت عن 87 عاما في 18 سبتمبر الجاري.

وتعد باريت المرشحة المفضل لدى المحافظين. وطلب ترامب من مجلس الشيوخ التصديق على هذا التعيين قبل انتخابات الثالث من نوفمبر التي يسعى للفوز فيها بفترة ثانية.

وعين ترامب باريت (48 عاما) في الدائرة السابعة من محكمة الاستئناف الأميركية ومقرها شيكاجو في 2017.

وإذا تم التصديق على تعيين باريت في هذا المنصب الذي ستشغله مدى الحياة فستصبح خامس امرأة على الإطلاق تعمل في المحكمة العليا في الوقت الذي يتم فيه تعزيز الأغلبية المحافظة بالمحكمة لتصبح ستة قضاة محافظين مقابلة ثلاثة ليبراليين.