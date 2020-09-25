القضاء التونسي يلاحق11 شخصاً بهجوم سوسة

تونس (أ ف ب)

يُلاحق القضاء التونسي 11 متهماً في الهجوم الذي تبناه تنظيم «داعش» مطلع سبتمبر الحالي على عناصر شرطة في محافظة سوسة السياحية، حسبما أفاد مصدر قضائي. ويُلاحق 5 أشخاص لإشادتهم بالهجوم في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السادس من سبتمبر الجاري، هاجم 3 أشخاص في سيارة عناصر من الشرطة في منطقة أكودة القريبة من منطقة القنطاوي السياحية في ولاية سوسة، شرق البلاد، وطعنوهم وقتلوا أحدهم وأصابوا آخر بجروح بليغة.

وقال نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي: «إن المتهمين الـ16 مثلوا منذ الاثنين الماضي أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وتم سماعهم من قبل قاضي التحقيق».

وتم سجن 5 متهمين، وسيقاضى الآخرون الذين تركوا في «حالة سراح»، حسب الدالي. وقتلت الشرطة المهاجمين الثلاثة، إثر الحادثة، ومن بينهم شقيقان بالقرب من مكان العملية.

والأخوان من منطقة أكودة وغير معروفين لدى جهاز الشرطة، بينما ثالثهم من ولاية سليانة في شمال غرب تونس، وكان يسكن معهما، بحسب الناطق الرسمي باسم القطب القضائي سفيان السليتي.