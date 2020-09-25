فرنسا تستدعي سفير إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان

باريس (رويترز)

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة بأن وزارة الخارجية الفرنسية استدعت السفير الإيراني في باريس، الأسبوع الفائت، احتجاجاً على سجل حقوق الإنسان في إيران، وألمحت إلى مخاوف بشأن ما تصفه باريس «بانتهاكات خطيرة ومستمرة».

ومن ناحية أخرى، أصدرت ألمانيا، أمس، بياناً عاجلاً بشأن إيران لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالنيابة عن 47 دولة، بينما طالب خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة طهران بالإفراج عن المحامية الحقوقية البارزة نسرين ستوده للعلاج الطبي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول: «تعبر السلطات الفرنسية دائماً عن قلقها بشأن الانتهاكات الخطيرة والمستمرة لحقوق الإنسان في إيران». وأضافت «يشاركنا في هذه المخاوف العديد من الشركاء منهم ألمانيا والمملكة المتحدة». وقال أحد المصادر: «إن البلدان الأوروبية الثلاثة تحركت على نحو مشترك، ونبهت طهران إلى أن أفعالها تضر العلاقات». وأكد مصدران أنه تم استدعاء السفير أمس الأول.