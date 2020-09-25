لبنان يسجل 1143 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم الجمعة، تسجيل 1143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

بهذه الإصابات الجديدة، يرتفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 33962.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إنها سجلت أربع حالات وفاة جديدة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 333.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 151 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة تطورات الفيروس. فيما بلغ عدد حالات الشفاء 14778.

كان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن، في جلسة طارئة انعقدت في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى نهاية العام الحالي.